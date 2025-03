Inclusive Attitude : « C’est quoi ton truc ? »

On vous avait fait découvrir Inclusive Attitude en octobre 2024. Cette association, qui offre la possibilité à toute personne de danser et de s’exprimer librement, sans distinction de regard, que l’on soit en situation de handicap ou non, a vécu de nombreuses expériences depuis : un Championnat du Monde de Salsa en Colombie et une participation à Gymotion à la Vaudoise Arena, à Lausanne, devant 11'000 spectateurs.

Si, financièrement, il n’est pas simple de remettre les comptes de l’association dans le vert, Morgane Guillaume préfère voir le verre à moitié plein, en privilégiant avant tout l’aventure humaine. Même si tout généreux donateur sera le bienvenu pour faire grandir Inclusive Attitude :