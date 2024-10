Inclusive Attitude : C’est quoi ton truc ?

Danser, c’est exprimer des émotions avec son corps. Un art qui fait partie intégrante de Morgane Guillaume, qui, selon ses mots : « dansait avant même de marcher ».

Forte de ses nombreuses expériences, et d’une expérience de vie à l’étranger, elle a mis sur pied l’association Inclusive Attitude, qui offre la possibilité à toute personne de danser, et de s’exprimer librement, sans différence de regard, que l’on soit en situation de handicap, ou non. Une aventure humaine avant tout, qui va les emmener au Championnat du Monde de Salsa, en Colombie.

Un voyage qui a des couts et qui demande une organisation de tous les instants, comme nous l’expliquait Morgane Guillaume dans « La Matinale » :