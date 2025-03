Des trains remplacés par des bus à Neuchâtel

Les amateurs de train devront faire preuve de souplesse dans les semaines à venir. Les CFF annoncent mardi qu’en raison de travaux de renouvellement des aiguillages à l’ouest de la gare de Neuchâtel, certains trains seront remplacés par des bus lors de quatre week-ends : les 5 et 6 avril, les 12 et 13 avril, les 26 et 27 avril et les 3 et 4 mai.

Dans un communiqué, les CFF précisent qu’à ces huit dates, les lignes Neuchâtel - Yverdon-les-Bains, Neuchâtel - Gorgier Saint-Aubin, Neuchâtel - Buttes, Neuchâtel - Frasne, Neuchâtel – Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel - Corcelles-Peseux seraient toutes remplacés par des bus.





Un projet à sept millions

Selon les CFF, ces travaux d’entretien doivent permettre d’assurer la fiabilité et la sécurité du trafic ferroviaire à Neuchâtel. Au total, le projet vise à « renouveler huit aiguillages à l'entrée ouest de la gare, nécessitant, entre autres, le remplacement de 2’800 tonnes de ballast. Environ 1’200 mètres de rails et 1’000 traverses seront renouvelés ». Ils précisent encore qu’une trentaine d’ouvriers seront actifs sur ce chantier, dont le coût s’élève à 6.8 millions de francs.

Les CFF profitent de ces interruptions du trafic planifiées pour effectuer en parallèle divers travaux d’entretien ailleurs dans la région, notamment à Auvernier, Boudry, Bevaix et Gorgier. /comm-gjo