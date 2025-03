Le projet du chauffage à distance de Môtiers avance

Le projet du chauffage à distance de Môtiers passe à l’étape supérieure. Après que le Conseil général ait accepté un crédit de plus de 12 millions de francs en juin dernier, le projet passe en phase d’étude de terrain, notamment auprès des personnes intéressées. Cette phase permettra de déterminer le coût exact auquel la chaleur sera vendue, et de « vérifier si le projet sera économiquement viable en fonction du nombre de clients qui auront souscrits », explique un communiqué du Conseil communal de Val-de-Travers ce jeudi. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la nouvelle loi cantonale sur l’énergie et du plan communal des énergies, définissant les mesures à prendre localement. Comme précédemment aux Bayards et à Couvet, « il est déterminant qu’un maximum de clients souscrivent au projet dès le début », le but étant d’assurer sa compétitivité et de déclencher la construction du réseau, précisent les autorités. /comm-cob