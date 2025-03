Les acteurs touristiques bataillent avec l’IA pour leur visibilité

Autre axe exploité pour améliorer le référencement des destinations de l’Arc jurassien : humaniser le style d’écriture. En effet, il semblerait que les intelligences artificielles offrent un moins bon référencement aux contenus eux-mêmes générés par IA. Jura 3 Lacs s’est donc adapté : « Bien que nous utilisions l’IA pour nous aider dans la création de contenus, des collaborateurs vont retravailler ces textes-là pour leur donner un côté plus authentique et plus précis », indique son directeur, Jérôme Longaretti.