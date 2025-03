Commentaire : « Xamax doit davantage jouer le week-end »

À l’image des autres clubs d’élite de la région, le HCC et Union ne font pas payer les enfants de moins de 12 ans, la limite c’est même 16 ans au NUC. À Xamax, c’est cinq francs dès six ans. Premier constat donc, la gratuité paie. Parce qu’hier combien d'enfants, autrement dit de parents, ne seraient pas venus au match sans la gratuité ? Et donc combien de billets à 20 ou 25 francs - que l'on soit derrière le but ou en tribune latérale - vendus ? Combien de sodas, saucisses, portion de frites en plus écoulés ? À une tune le ticket d'entrée pour un jeune de moins de 16 ans, un calcul s'impose.

Mais au-delà de la gratuité pour tous les jeunes, dont le club « rouge et noir » en a fait un évènement ponctuel qui amène aussi son lot de supporters occasionnels, à mes yeux le foot et le sport plus généralement, c'est le week-end… si possible. Début mars contre Bellinzone, Xamax joue un match de championnat à domicile un dimanche. Une première depuis… deux ans ! Et ça, c’est un problème. Car contrairement à ce qu’affirme Xamax, les mordus n’ont pas besoin d’avoir leur week-end de libre. Suivre son club, c’est une passion. Assister à un match est un loisir, un divertissement, un moment de partage, voire de communion, on s’en réjouit. Il compose notre week-end et ne s'impose pas...! Alors oui aux matches le vendredi en plein été pour éviter de jouer par 30 degrés le dimanche après-midi. Une évidence même ! Mais pas en plein hiver, dans le froid, dans le brouillard, sous la pluie ou la neige par zéro degré. C'est déprimant. Et quand les résultats ne suivent pas, comme c'est le cas depuis maintenant des années, et bien la Maladière est vide et les supporters se comptent à l'œil nu.

Xamax doit être populaire, le foot est populaire, et aujourd'hui à la Maladière ce n’est ni l'un ni l'autre. C’est mon message aux dirigeants : pensez aux nombreux jeunes, à tous ces juniors présents hier qui ne le sont pas les vendredis soir, parce que pour certains ils sont sur le terrain tôt le samedi matin ou parce qu’ils sont trop petits pour se coucher à 22 ou 23h.

Et tant pis si les joueurs n'ont ensuite pas congé durant leur week-end, eux qui font le plus beau métier du monde pour bon nombre de ces enfants qui rêvent un jour d'être à leur place. Merci aux gros sponsors qui paient des sommes importantes - et vitales au club - pour louer des loges, mais si de temps en temps la Chinoise du vendredi se mange le dimanche midi, ça va aussi. Parce que chers dirigeants, n'oubliez pas que les enfants, ce sont de futurs potentiels abonnés. Et que c'est aujourd'hui que l’on construit demain.

Neuchâtel Xamax disputera encore cinq matches à domicile d’ici la fin de la saison, tous agendés en semaine et principalement les vendredis soir. /jpp