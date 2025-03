Le partenariat entre le groupe Volta et le RHNe se concrétise sur le terrain

C’est un partenariat qualifié de pionnier en Suisse romande. Depuis le 1er février 2024 dans le canton de Neuchâtel, le groupe Volta, le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et la Fondation admed travaillent ensemble. Le but annoncé il y a environ une année était de réaliser des économies dans le domaine de la santé publique, mais également améliorer la prise en charge des patients. Depuis, « un certain nombre de travaux ont été menés avec nos deux partenaires, notamment sur la partie clinique » explique Arnaud Violland, directeur général du Groupe santé Volta. Exemple : « Des opérateurs du RHNe viennent désormais opérer à la clinique Volta à La Chaux-de-Fonds. » Sans oublier « la mise en place progressive de consultations RHNe spécialisées ou de travaux avec eux pour la formation de jeunes médecins. »