Partenariat acté entre le groupe Volta et le RHNe

Un partenariat « pionner » en Suisse romande se concrétise à Neuchâtel. Le groupe Volta, composé du Centre médical des Cadolles, la Permanence Volta et la Clinique Volta, s’allie au Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et la Fondation admed, annoncent par communiqué les institutions ce jeudi.

Lancé en juin 2023 et désormais concrétisé, ce partenariat vise à « réaliser des économies d’échelles dans le domaine de la santé publique » et à « améliorer la prise en charge des patients avec le développement de pôles de proximité ». Des collaborations entre les institutions seront mises en place pour les urgences de premier recours, la polyclinique, les blocs opératoires, la chirurgie ambulatoire et les analyses de laboratoire, précise le communiqué. D’autres développements seront étudiés dans les prochains mois.





Nouveau Conseil d'administration en février



Cette alliance permettra à l’hôpital public d’étendre son offre ambulatoire et d’améliorer notamment les flux en chirurgie ambulatoire. Le Groupe Santé Volta prévoit lui de « développer et pérenniser » des centres médicaux de proximité.

Un nouveau Conseil d’administration entrera en fonction au mois de février et verra l’entrée du RHNe et d’admed au capital action du Groupe Santé Volta. Il sera composé de Julien Spacio et Pietro Cicero pour la Fondation admed, de Stefano Ponta et Jérôme Kubler pour le RHNe et Pascal Locatelli et Bertrand Pilly pour le Groupe Volta. /comm-gtr