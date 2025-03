La Braderie et les Horlofolies dévoilent leur slogan 2025

Le comité de la Braderie et des Horlofolies a annoncé ce mercredi dans un communiqué le slogan sous lequel se dérouleront les festivités : « Dérèglement horaire total ». La population chaux-de-fonnière avait été appelée à envoyer ses idées, et c’est celle d’Aline Pedretti qui a été retenue. Sa proposition « reflète avec justesse l’ADN de La Chaux-de-Fonds » et exprime l’ambiance de la Braderie « où chacun est invité à oublier son quotidien ». Le 2ème prix a été attribué à Suzanne Weber et le 3ème à Jean-Pierre Siegenthaler.

La manifestation se déroulera du 5 au 7 septembre 2025. Plonk & Replonk Zblig! s’attèlent désormais à la création de l’affiche officielle qui sera dévoilée en même temps que le programme au printemps. /comm-jja