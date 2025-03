« Faites-nous rire » : Eric Constantin en a marre des mauvaises nouvelles

Pas facile d’avoir le sourire en cette période où la météo propose plus souvent qu’à son tour de la pluie et où les infos moroses inondent nos fils d’actualité. Éric Constantin en a marre et tient à le faire savoir, en s’accrochant à la seule bonne nouvelle du moment : la possible venue de Céline Dion à Bâle pour le concours Eurovision.

Notre humoriste a même imaginé un poème pour l’occasion :