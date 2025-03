Coup de frein pour les automobilistes à Fleurier

La rue du Pasquier figure, elle aussi, dans la liste des exceptions mentionnées dans l’arrêté du Conseil communal. Mais c’est pour une autre raison. Elle ne sera non pas limitée à 30km/h, mais bel et bien à 20km/h, selon un second arrêté publié dans la feuille officielle du 7 mars.

La rue du Pasquier est en forme de « U » et elle entoure le jardin public, qui est fréquenté par les familles. Cette proximité justifie la limitation de vitesse : « Les deux routes qui entourent le jardin public passeront à 20km/heure. Ce quartier est très apprécié des familles et il doit venir une zone de rencontre », certifie Benoît Simon-Vermot.