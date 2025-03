Bilan du SCAN pour 2024 : moins de retraits de permis

Le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) présente ses chiffres concernant les décisions administratives exécutées en 2024. Les principaux motifs de ces mesures sont les mêmes qu’au niveau national : les excès de vitesse, les erreurs d’inattention, et l’ivresse au volant. Un total de 4'718 décisions ont été prises, dont 1'841 pour excès de vitesse, 480 pour inattention et 312 pour ivresse au volant.

Le SCAN se réjouit de constater une baisse de 10% des retraits de permis dans le canton par rapport à l’année 2023, alors que ce chiffre est en augmentation au niveau national. Au nombre de 1'830, les retraits de permis constituent 39% du nombre total de décisions, tandis que les 1’552 avertissements représentent 33%. Il y a eu 654 interdictions de conduire en Suisse, ce qui représente 14% des mesures exécutées.

Cela fait deux ans de suite que les mesures prononcées pour des raisons d’inattention dépassent celles liées à l’ébriété, en baisse constante depuis quelques années. Les mesures liées à la vitesse sont également en légère baisse, bien que cela demeure la cause principale d’infractions routière. Le SCAN rappelle ses actions de préventions et la mise en place de navettes nocturnes pour les manifestations régionales, ce qui peut participer à la diminution de décisions liées à l’alcool au volant. /comm-jja