L’aventure se prolonge pour l’Exploratoire au Locle

L’Exploratoire se porte bien au Locle. Cet espace de jeu libre dédié aux familles affiche une affluence plus élevée qu’imaginé, indique Evodie Zürcher, membre de l’ANPAC, l’Association neuchâteloise de la promotion artistique et culturelle pour les 0 à 6 ans, à l’origine du projet. Les lieux sont ouverts aux parents et à leurs enfants chaque dimanche entre 14h et 17h depuis novembre. La phase de test était prévue jusqu’au 16 mars, mais elle a été prolongée jusqu’à la fin de l’année, précise Evodie Zürcher.

L’objectif de l’Exploratoire est d’offrir un espace aux familles où les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination et créer des scénarios de jeu avec des objets du quotidien. /sbm