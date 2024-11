L’Exploratoire, un espace de jeu pour les tout-petits au Locle

Pour Evodie Zürcher, les enfants qui développent tôt leur créativité et leur imaginaire sauront utiliser plus facilement ce genre de compétences pour se sortir de situations difficiles une fois qu’ils seront plus âgés. « Ils ont été créatifs petits, ils pourront être créatifs en étant plus grands aussi », résume-t-elle. L’objectif de L’Exploratoire est aussi de contrer les effets des écrans. Dans les premières années de vie, l’apprentissage passe par le toucher et la manipulation des objets. « On se rend compte que les enfants ne savent plus forcément empiler des plots parce qu’ils ne manipulent plus de vrais objets », relève Evodie Zürcher.