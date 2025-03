Importants chantiers pour Neuchâtel et ses quartiers

Feu vert pour les Portes-Rouges

Deuxième gros réaménagement prévu cette année, celui de l’Avenue des Portes-Rouges. Un projet qui bénéficie d’un crédit de 4'385'000 francs accordé par le Conseil général en 2021.

Les travaux démarreront le 17 mars et s’étaleront sur 15 mois. « Six étapes sont prévues pour requalifier cet espace et redonner une qualité dans ces espaces publics », précise Philippe Carrard. La zone passera aussi en zone 30 km/h prochainement.