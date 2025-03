Bibliomonde : « C’est quoi ton truc ? »

Perdre ses repères en arrivant dans un nouveau pays, c’est inévitable. Avec Bibliomonde, vous aurez la sensation d’être un peu chez vous, malgré les kilomètres qui vous en séparent. Cette association à but non lucratif, fondée en 1995, a pour objectif d’offrir aux nombreux allophones de notre région la possibilité de garder un contact avec leur culture et leur langue écrite.

Cette bibliothèque interculturelle et multilingue propose des livres pour tous les âges, dans plus de 120 langues, et ne fonctionne qu’avec des bénévoles.

À l’approche de son 30e anniversaire, Martine Steiger Burgos et Claudia Perregaux étaient de passage dans « La Matinale » pour nous raconter l’histoire de cette association, son fonctionnement et ses besoins :