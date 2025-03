Le Covid-19 a déjà cinq ans

Cinq ans de Covid-19, et des enseignements à en tirer. Fin février 2020, le premier cas est détecté en Suisse, au Tessin. Seulement quelques jours plus tard, c’est au tour de Neuchâtel d’annoncer la première personne atteinte du Covid-19. Dès la mi-mars, la situation est prise au sérieux, et la Confédération annonce un semi-confinement, deux semaines après les premières mesures sanitaires. S’ensuivra le port du masque, l’arrivée du test PCR, le pass Covid, la fermeture des magasins qui ne sont pas de première nécessité, et de nombreuses autres mesures sanitaires.

À l’époque, Laurent Kurth est conseiller d’État, en charge des finances et de la santé. C’est lui qui sera en charge d’appliquer les différentes mesures qui viennent de la Confédération, au Canton de Neuchâtel. Un travail complexe, notamment en raison des différences de mesures entre les différents cantons, qu’ils soient romands ou alémaniques. Mais cette situation n’était pas systématiquement présente : « il y a des domaines dans lesquels les cantons demandaient que le Conseil fédéral intervienne pour qu’on ait une application uniforme des dispositifs », précise l’ancien conseiller d’État.