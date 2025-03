Le Conseil d’État soutient l’innovation technologique

Le Conseil d'État a octroyé une aide extraordinaire de 3 millions de francs au Centre Suisse d’Électronique et de Microtechnique (CSEM) pour soutenir l’innovation technologique. Ce financement, qui s’étendra de 2024 à 2028, permettra au CSEM de moderniser ses équipements en lien avec les semi-conducteurs et de mettre à jour sa ligne de fabrication de MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), indiquent les autorités dans un communiqué ce lundi. L'objectif est ainsi de favoriser l'innovation et de renforcer la compétitivité du CSEM, tant au niveau local qu'international.

Cette modernisation favorisera également les collaborations internationales du CSEM, malgré l’exclusion de la Suisse de certains programmes européens, tels que le « Digital Europe ». Il contribuera ainsi au développement économique local, tout en renforçant l’écosystème industriel neuchâtelois, précise le Conseil d'État. Ce dernier souhaite par cet investissement accentuer la compétitivité du secteur microtechnique et accroître l'attractivité économique du canton.





Concurrence asiatique

Ordinateurs, téléphones, voitures, objets connectés : presque tous les systèmes contiennent désormais des puces à semi-conducteurs. La concurrence mondiale dans ce domaine est forte, avec des investissements massifs des États-Unis et de l'Union Européenne pour assurer une production locale et se protéger de la concurrence asiatique. /comm-lal