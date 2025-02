Le tunnel de La Clusette s’ouvre aux cyclistes

C’est une première en Suisse. Dès ce samedi 1er mars, les cyclistes et les piétons pourront emprunter la galerie de sécurité d’un tunnel, en l’occurrence celui de La Clusette. Les autorités neuchâteloises annoncent jeudi que la galerie située entre Brot-Dessous et Noiraigue est désormais achevée, entièrement équipée et fonctionnelle. « Reliée au tunnel par six galeries de liaison perpendiculaires, cette galerie permet de quitter l’espace où circule le trafic en toute sécurité en cas d’accident », souligne le texte. Le communiqué ajoute que cette « galerie de fuite », servira également de « cheminement piétonnier et de piste cyclable montante ».







Les travaux du tunnel continuent

Du côté de l’assainissement et la mise aux normes du tunnel lui-même, qui ont commencé en été 2024, ils vont se poursuivre jusqu’en 2026. Il reste encore plusieurs choses à faire. D’importants travaux sont encore nécessaires pour capter les eaux venant du massif et qui s’infiltrent dans l’ouvrage, réfectionner la voûte, la chaussée et les banquettes ainsi que mettre en place des équipements de sécurité répondant aux standards actuels. /comm-gjo