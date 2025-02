Le 1er mars ne coïncide pas seulement avec la commémoration de la Révolution neuchâteloise. Mais c’est aussi la date d’ouverture de la pêche amateur sur le lac et de la pêche en rivière. Et le constat n’est pas nouveau : les truites ne mordent plus à l’hameçon. Selon les statistiques du Service cantonal de la faune, le nombre de prises dans l’Areuse a diminué de 60%, en l’espace de dix ans. Des proportions similaires sont enregistrées dans les autres cours d’eau du canton.

Dans l’Areuse, la diminution drastique de la population de truites a encore été confirmée par les deux pêches électriques réalisées l’été dernier par le Service cantonal de la Faune à la hauteur de Travers et Couvet. En réalité, cette érosion des populations de salmonidés, truites et ombres, concerne l’ensemble du territoire national et elle touche donc aussi, outre l’Areuse, les deux autres principaux cours d’eau du canton, le Doubs et le Seyon.

La truite zébrée du Doubs – espèce endémique - était jugée proche de la disparition en raison de l’état de dégradation de la rivière et le débit irrégulier du barrage hydroélectrique. Après la ratification d’une charte du Doubs en 2006 déjà, l’extinction a été évitée. Mais la situation actuelle ne rassure pas Thierry Christen, le président de l’Association les pêcheurs La Gaule estime que la qualité de l’eau est insuffisante : « Au niveau des éclusiers, des efforts conséquents ont été faits. Ce n’est plus trop le problème. Mais malheureusement la qualité de l’eau est insuffisante ».

Thierry Christen montre du doigt la STEP du Locle, qui n’est pas encore équipée, de filtres à micropolluants contrairement à celles de La Chaux-de-Fonds et d’Engollon, au Val-de-Ruz : « Et j’ai aussi l’impression que sur France, on ne fait pas beaucoup d’efforts. »