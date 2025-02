La campagne électorale qui secoue Yverdon

C’est une campagne électorale qui a totalement dérapé : Le 2e tour de l’élection complémentaire à la municipalité d’Yverdon-les-Bains a lieu dimanche dans un climat délétère. Deux candidats sont en lice : le socialiste Julien Wicki et l’indépendant Ruben Ramchurn.

Dans le cadre de cette élection, le syndic socialiste Pierre Dessemontet et l’élu PLR Christian Weiler font l’objet d’une protection policière légère depuis plusieurs mois. Ils ont été menacés à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, de même que Julien Wicki, par un proche du camp de Ruben Ramchurn. Ce dernier se distancie de ces propos. Mais le mal est fait. Et le très bon score réalisé lors du premier tour de cette élection complémentaire par l’ancien président de la section locale de l’UDC n’a pas contribué à calmer les esprits : « La première étincelle provient de l’excellent résultat que Ruben Ramchurn a obtenu, soit le 31% des suffrages », rappelle Jean-Philippe Pressl-Wenger, le rédacteur en chef de « La Région », le quotidien du nord-vaudois. « L’intensité était alors montée d’un cran dans la campagne, non seulement dans les côtés traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux ». Jean-Philippe Pressl-Wenger parle de batailles de bac à sable tout en relevant encore qu’il y a des implications juridiques là-derrière en relation avec des insultes et des menaces : « Et cela n’est pas tolérable. »