Première sortie de l’année à Neuchâtel pour les forains

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Même les amateurs de sueurs froides trouveront leur plaisir cette année, puisque 2025 marque le grand retour du train fantôme.

Cette année, la saison des carrousels démarre plutôt tard. La faute à Pâques qui tombe cette année le 20 avril et qui influe sur le calendrier des carnavals.

Mais qu’à cela ne tienne, ils sont là les propriétaires de manèges, et avec le sourire, même si pour eux, les vacances sont terminées. Mais quand on est forain, même lorsqu’on est en congé, on pense carrousels, on vit carrousels et on voyage carrousels. C’est le cas de Christine Jeanneret qui est venue sur la place du Port avec le T-Rex. Rien à voir avec le fameux dinosaure à la gueule remplie de dents acérées. Le T-Rex, c’est un manège de chute libre. Christine Jeanneret part en vacances là où il y a des carrousels « histoire de voir ce qui se fait chez les voisins », explique-t-elle.