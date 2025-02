Prisons neuchâteloises sous tension

Inquiétude dans les prisons neuchâteloises. La direction est amputée à Bellevue et partiellement à La Promenade. À Gorgier, établissement de haute sécurité, la directrice et son adjoint sont en arrêt maladie, et, à La Chaux-de-Fonds, le directeur est absent. Son adjointe assure l'intérim.

Une situation que le conseiller d’État Alain Ribaux qualifie d’exceptionnelle et temporaire et qui découle d’une addition de différents éléments. Il affirme qu’elle est sous contrôle et précise qu’une personne vient d’être désignée à la direction de Bellevue et que son adjoint sera de retour prochainement. Idem à La Chaux-de-Fonds, où un remplaçant au directeur actuel, qui a démissionné, a été nommé.

Par ailleurs, un audit a été mené à la prison de Gorgier. Selon nos sources, cette enquête porte sur la directrice et sa manière de diriger l’institution. Elle conclut « notamment à l’existence d’actes de management inappropriés et attentatoires à la personnalité au sein de l’Établissement d’exécution des peines de Bellevue. » Alain Ribaux confirme l’existence de cette enquête, mais précise « ne pas pouvoir en dire davantage à ce stade. »