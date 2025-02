Nouvelle vice-chancelière pour le Canton

Le Conseil d’Etat annonce ce vendredi par communiqué la désignation d’Aurelia Di Lenardo au poste de vice-chancelière. Elle succèdera à Pascal Fontana et entrera en fonction le 1er juin 2025. « Son parcours professionnel l’a conduite à travailler dans des environnements divers allant de multinationales à des PME, en passant par l’entrepreneuriat et une fondation privée active dans le domaine socio-professionnel », précise la Chancellerie d’Etat. La future vice-chancelière est détentrice d’un diplôme d’économiste d’entreprise de la Haute école de gestion (HEG) de Neuchâtel. Ses missions se repartiront en cinq grands domaines : « Les affaires du Conseil d'État, les droits politiques, les relations extérieures et la communication, l’accueil des usagers, ainsi que la gestion administrative, financière et des ressources humaines », détaille le communiqué. /comm-cob