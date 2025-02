Nouvelle directrice pour le pôle Santé et Social du CPNE

Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation annonce l’engagement d’Aude Stampbach Aebischer en tant que directrice du pôle Santé et Social du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE). Elle entrera en fonction le 1er août 2025 et succèdera à Nathalie Fiechter. Aude Stampbach Aebischer est actuellement directrice adjointe du Cercle scolaire de Colombier et environs. Selon un communiqué de la Chancellerie d’Etat, diffusé ce jeudi, la future directrice du pôle Santé et Social « a su développer une excellente connaissance du système suisse de formation et des acteurs qui le compose », notamment grâce à sa formation d’institutrice et ses nombreuses formations continues. Aude Stampbach Aebischer détient également un CAS (certificate of advanced studies) en administration et gestion d’un établissement de formation. /comm-cob