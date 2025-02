Transition énergétique : Résultats encourageants à Neuchâtel

Les signaux sont positifs pour la transition énergétique neuchâteloise. Le canton de Neuchâtel a dévoilé mercredi ses statistiques de consommations énergétiques pour 2023. En comparaison avec l’année précédente, la production d’énergies renouvelables dans le canton a augmenté de 13,1%, la production d’énergie grâce aux pompes à chaleur d’environ 18% et la production d’électricité par des panneaux solaires photovoltaïques d’environ 32%.

Avec 153 % d’augmentation depuis 2000, les objectifs fixés pour 2025 sont d’ores et déjà atteints. Ils seront revus à la hausse par la mise à jour de la Conception directrice de l’énergie.

En parallèle, on observe une diminution de 2,5% de la consommation globale d’énergie finale (énergie livrée et facturée sous forme de mazout ou d’électricité, par exemple) entre 2022 et 2023.

L’augmentation de la production renouvelable et la diminution de la consommation se traduisent par une diminution réjouissante des émissions de CO2 par habitant de 9,5% entre 2022 et 2023. La réduction est de 45% depuis l’année de référence 2000.





Mise à jour de la conception directrice cantonale de l’énergie

La conception directrice de l’énergie, véritable feuille de route pour le canton et les communes en matière de transition énergétique, fait l’objet d’une mise à jour. Cette révision sert « à réadapter les objectifs et les étapes de la politique énergétique cantonale ». Pour y parvenir, il est nécessaire de réduire les consommations énergétiques, notamment des bâtiments.





Moyens renforcés dès 2025

Afin de faire face aux défis que représentent ces assainissements pour les propriétaires des bâtiments, le Programme Bâtiments neuchâtelois s’est enrichi de nouvelles mesures de subventions depuis le 1er janvier 2025. Son enveloppe budgétaire se voit augmentée de 25%, passant ainsi à 12,5 millions de francs. /comm-gjo