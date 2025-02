Des couacs pour TransN dans la vallée de La Sagne

Pour les deux nouveaux trains entrés en service l’été dernier, il faut compter « deux ans pour une exploitation stable », justifie Aline Odot.

Quant aux infrastructures, elles sont vieillissantes et pas à l’abri de dérangements. Ça a par exemple été le cas le 12 janvier lorsqu’une ligne de contact a été cassée, « probablement par un oiseau ». La neige est aussi venue ajouter son grain de sel, notamment en bloquant un aiguillage.

Des travaux de renouvellement et d’entretien débuteront prochainement, « entre mi-avril et début-mai », assure la responsable de la communication. Ils seront entrepris par tronçon et dureront plusieurs années. « Pour chaque renouvellement, on passe par un financement fédéral et par une procédure d’approbation des plans par la Confédération ».

En cas d’arrêt des trains, « dès qu’on a un bus et surtout un conducteur, on les envoie sur la ligne ». En principe, il faut compter moins d’une heure après la constatation de la panne, assure Aline Odot. Concernant l’information aux voyageurs, TransN « réagit au plus vite. Si c’est pendant les heures de bureau, c’est plus facile. On a plus de collaborateurs disponibles. En dehors des heures de bureau, ce sont les régulateurs de trafics qui peuvent diffuser les informations sur internet et sur l’application TransN ». /cwi