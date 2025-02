Pro Juventute : « C’est quoi ton truc ? »

Fondée en 1912, tout le monde a déjà entendu parler de Pro Juventute, fondation nationale qui a pour mission première la santé mentale des enfants et des jeunes. Une association qui les accompagne également dans de nombreuses étapes de la vie, comme lors de la transition entre l’école et le travail. Un passage important qu’il ne faut pas mettre au second plan pour Pro Juventute.

Avec le programme « entretiens fictifs », la Fondation propose de préparer les élèves à trouver une place d’apprentissage ou de stage, à connaître le déroulement et la forme d’un entretien d’embauche et de recevoir des conseils d’amélioration. Présent dans plusieurs écoles du canton de Neuchâtel, Marilou Giostra nous explique le rôle de Pro Juventute auprès des jeunes dans « La Matinale » :