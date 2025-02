Le Mood Festival dévoile une partie de sa programmation

Le Mood Festival revient pour une quatrième édition. Après le succès de l’année passée, le festival de Fleurier qui se tiendra du 23 au 25 mai dévoile une partie de sa programmation. La soirée du vendredi soir conservera son identité folk, tandis que le samedi et le dimanche proposeront un mélange dynamique de pop, de reggae et de variété, précisent les organisateurs dans un communiqué jeudi. Une nouveauté cette année : une seconde scène en plein air sera construite.

En tête d'affiche, le célèbre groupe corrézien aux plus de 500'000 albums vendus, Trois Cafés Gourmands, foulera la scène de Val-de-Travers. Une soirée 100% suisse verra Kitsch monter sur scène, « un groupe suisse-allemand aux influences pop-folk-rock qui promet une ambiance festive et authentique », se réjouissent les organisateurs. Artiste engagé et reconnu sur la scène internationale, Junior Tshaka se produira également au Mood Festival.

Pour finir, deux talents révélés à la télévision monteront sur scène. Il s’agit de Sweet Julie, récemment remarquée dans « Star Academy », et Antony Trice, demi-finaliste de « The Voice ».

« Nous sommes fiers de proposer des artistes de renom au Val-de-Travers, et surtout de maintenir l’accès au festival entièrement gratuit », souligne le président de l'association, Mike Cortese.

Le Mood Festival proposera une large palette de food trucks, avec des saveurs venant du monde entier. Un espace spécialement dédié aux enfants sera à nouveau mis en place. Le programme du kids park sera dévoilé prochainement. À noter également que d’autres noms viendront compléter la programmation du festival prochainement. /comm-cob