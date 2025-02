Un incendie s’est déclaré lundi soir, vers 21h45, dans la cuisine d’une maison à Cressier. Selon un communiqué de la Police neuchâteloise diffusé ce mardi, le sinistre a fait « un blessé léger et les dégâts consécutifs aux fumées sont importants ». Au total, 18 pompiers et 5 véhicules d’intervention ont été mobilisés. Le chat qui vivait dans le logement n’a pas survécu à l’incendie. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes et les circonstances du sinistre. /comm-cob