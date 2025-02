Le home de Clairval à Buttes est destiné à disparaître

Les EMS de Clairval et Valfleuri ne feront peut-être bientôt plus qu’un. La fondation du Val-de-Travers en faveur des personnes âgées veut regrouper ses homes sous un seul et même toit. Dans le nouveau projet, il n’y aurait plus d’EMS à Buttes. En revanche, la construction d’un nouveau bâtiment est prévue à Fleurier. Les homes de Clairval à Buttes et de Valfleuri à Fleurier accueillent 68 résidents. Aujourd’hui, ces derniers sont répartis sur deux sites, mais cela ne devrait plus être le cas pour encore très longtemps.

Le projet lancé par la fondation du Val-de-Travers en faveur des personnes âgées prévoit de détruire complètement l’EMS de Fleurier pour reconstruire un bâtiment neuf à sa place. Pour ce faire, les 30 résidents de Valfleuri seront placés dans une construction provisoire à Buttes durant la durée des travaux, avant que ces derniers et les résidents de Buttes puissent tous emménager dans le nouveau home de Fleurier à l’horizon 2030.