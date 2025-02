L’or réunit la banque Bonhôte et Metalor

Le cours de l’or au plus haut

La création de ce nouveau produit intervient alors que le prix de l’or connaît depuis quelque temps une progression fulgurante. « Sur le long terme, l’or monte essentiellement parce qu’il est limité, contrairement aux monnaies que les banques centrales peuvent imprimer autant qu’elles veulent. (…) Donc il conserve sa valeur sur le long et c’est un excellent protecteur contre l’inflation. » Quant à savoir si sa valeur va continuer à monter, Pierre-François Donzé explique que l’or progresse par grande vague. « On n’a jamais de certitude, mais on pense que l’on est juste au début d’une de ces grandes vagues, essentiellement pour deux raisons. La première, de moyen terme, concerne les incertitudes géopolitiques. (..) La seconde, qui a notre sens est le vrai moteur pour cette grande vague boursière à laquelle on s’attend, c’est le phénomène de la dédollarisation de l’économie. » Toutes les grandes banques du monde détiennent des réserves en dollars. « Et les États-Unis ont la fâcheuse tendance de vouloir utiliser le dollar comme arme politique pour essayer d’imposer leurs valeurs au reste du monde. » Et ce reste du monde, relève Pierre-François Donzé, ce sont des pays émergents qui vont essayer de se défaire de cette emprise en changeant leur réserve de dollars en or. Un changement « qui les rend moins sensibles aux sanctions potentielles des États-Unis ». /sma