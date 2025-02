Une nouvelle cheffe au service pénitentiaire neuchâtelois

Le Conseil d'Etat a désigné mardi la nouvelle cheffe du service pénitenciaire (SPNE). Natalia Delgrande succédera à Monsieur Christian Clerici et entrera en fonction à la mi-juin 2025.



Âgée de 43 ans, Natalia Delgrande possède une expérience professionnelle de près de vingt ans dans les domaines de la criminologie et du pénitentiaire. Elle a notamment officié en tant que cheffe de projets au service de l’application des peines et mesures du canton du Valais. Elle a rejoint SPNE en 2023 en qualité de cheffe de service adjointe. Elle succède à Christian Clerici. Après neuf années de direction du service pénitentiaire neuchâtelois et dix-neuf années au sein de l'État de Neuchâtel, il quittera ses fonctions à la fin du 1er semestre 2025. Ce dernier a été nommé par la Conférence latine des chef-fe-s des départements de justice et police (CLDJP) pour reprendre la fonction de secrétaire général. /comm-yca