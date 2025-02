La médiathèque du CPNE fait peau neuve

La médiathèque du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) sur le site de Paix-Jardinière à La Chaux-de-Fonds fait peau neuve. Ce nouvel espace a été inauguré mardi. Ce lieu est à disposition des élèves et du corps enseignant du CPNE et est propriété commune des pôles « Arts Appliqués – École d’arts appliqués » et « Technologies et Industrie ». La médiathèque est également ouverte au public et membre du réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ). Dans un esprit de valorisation du patrimoine, le plafond a été repeint dans un brun faisant partie des 63 nuances définies par Le Corbusier. L'entier de l’espace a été aménagé en reconditionnant le mobilier existant pour que cette transformation soit faite dans le respect des principes du développement durable.





Une médiathèque spécialisée

Avec plus de 10'000 documents, la collection de la médiathèque traite de l'histoire de l'art, des arts appliqués, des arts visuels et contemporains, du graphisme, du design, de la photographie, de l'architecture et de la mode. En complément à cette collection, le lieu abrite un fonds d’archives en lien avec les arts appliqués, l’évolution des techniques dans les métiers d’art et le patrimoine industriel, explique la chancellerie d'État du Canton de Neuchâtel dans un communiqué. /comm-yca