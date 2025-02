La Semeuse s’agrandit et ouvre grand ses portes pour ses 125 ans

La Semeuse veut s’agrandir à La Chaux-de-Fonds, l’année de ses 125 ans. Le torréfacteur, qui écoule quelque 2000 tonnes de café par an, souhaite construire un nouveau bâtiment à côté de ses locaux actuels. Un nouveau torréfacteur (l’appareil) y sera installé, ainsi qu’un espace de stockage de café « vert ». Ce projet à « plus de 10 millions de francs », qui a nécessité un remaniement parcellaire à l’Allée des paysans-horlogers, est mis à l’enquête publique et devrait être achevé l’année prochaine. Il s’agit de « pérenniser l’entreprise, parce qu’on a des équipements qui ont un certain nombre d’années (le principal torréfacteur date de 1992). L’objectif premier était de moderniser nos équipements avant de produire forcément plus de quantité », explique Nicolas Bihler, le directeur de l’entreprise. La Semeuse a inauguré un nouvel entrepôt l’an dernier, après avoir essuyé des dégâts dus à la tempête de 2023.