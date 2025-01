La rénovation de la piscine s’esquisse au Locle

Les conseillers généraux se sont aussi penchés sur un crédit de 690’000 francs pour la construction d’une nouvelle route entre la rue de France et de l’avenue du Technicum. Le contournement routier A20 qui devrait s’achever fin 2031-début 2032 devrait faire diminuer le trafic urbain jusqu’à 60%, selon les estimations de l’Office fédéral des routes. Pour atteindre cet objectif, des mesures de gestion du trafic doivent être mises en œuvre pour inciter les automobilistes à emprunter le tunnel.

La future route entre la rue de France et l’avenue du Technicum vise à diriger le trafic généré par les entreprises et les résidents se rendant au Col-des-Roches de manière plus directe. Le projet prévoit une vitesse de circulation réduite à 30 km/h, un trottoir et des bandes cyclables.

Si le PLR-VL reconnait l’importance et la cohérence du projet, il insiste sur le fait qu’il faudra s’assurer qu’il répond aux attentes. Le POP y voit une bouffée d’oxygène pour le centre-ville. Le groupe PS-Verts s’inquiétant pour la sécurité des piétons et des cyclistes a tenté en vain de renvoyer le rapport en commission.