Inclusion et sport: Neuchâtel veut poursuivre le projet pilote

Depuis 2023, le canton de Neuchâtel participe au programme UNIFIED, de Swiss Inclusive Sport. Ce projet a pour but de promouvoir l’inclusion dans le sport, et permet aux personnes vivant avec un handicap d’accéder aux clubs et aux événements sportifs. Le Conseil d’Etat aimerait inscrire UNIFIED dans la durée.

« Avec UNIFIED, le canton de Neuchâtel fait office de canton pionnier en Suisse romande, en compagnie de Genève », a indiqué jeudi le Conseil d'État. Le projet pilote, qui s’achèvera à la fin de l’année 2025, présente un bilan intermédiaire « positif », a-t-il ajouté. Le gouvernement entend inscrire son action dans la durée en assurant son financement dans le cadre du plan d’action cantonal du sport.

« Le programme UNIFIED s’inscrit parfaitement dans la politique cantonale en matière d’inclusion et dans la vision sportive cantonale, dont l’un des objectifs est précisément de favoriser l’intégration et la cohésion sociale en facilitant l’accès au sport pour tous », a expliqué le Conseil d'État. Il crée des opportunités d’échanges entre personnes vivant avec et sans handicap.

Le travail de fond nécessaire à la réalisation de cet objectif est effectué depuis bientôt deux ans par une coordinatrice cantonale. Son rôle est notamment de mettre en œuvre le programme dans les clubs sportifs et les comités d’organisation d’événements intéressés, d’établir des contacts avec l’ensemble des acteurs impliqués et de promouvoir le projet au sein des réseaux de parents, des associations et des institutions du monde du handicap, ainsi que des éventuels sponsors.

Cours de voile

Plusieurs événements sportifs majeurs du canton ont développé une offre labélisée UNIFIED, dont le BCN Tour avec une 1re édition en 2024, qui sera reconduite cette année, d’autres manifestations sportives, comme la Trotteuse Tissot organisée à La Chaux-de-Fonds ou la course nouvellement créée B’Run à Bevaix, se sont vu décerner le label.

Plusieurs clubs ont également entrepris des démarches concrètes afin de proposer des offres inclusives permettant la pratique du sport pour tous. Sailability, une association basée au port du Nid-du-Crô à Neuchâtel, propose ainsi des cours de voile pour personnes vivant avec un handicap. /ATS-jja