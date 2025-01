Le Conseil général votera sur le projet de nouvelles patinoires des Mélèzes en mars

Il aura fallu attendre le Conseil général de La Chaux-de-Fonds du 28 janvier 2025, non pas pour connaître le sort du dossier des nouvelles patinoires des Mélèzes, mais pour apprendre qu’on sera fixé en mars sur ce projet à 69 millions de francs.

Interpellé par le POP – une interpellation urgente acceptée par la majorité du législatif –, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a lâché qu’une séance extraordinaire du Conseil général sera entièrement consacrée à ce dossier, et que ce vote tant attendu aura lieu « dans la seconde partie du mois de mars », a déclaré mardi soir le conseiller communal Thierry Brechbühler. Il a ajouté qu’une conférence de presse se tiendrait « dans la première quinzaine de février ».

Dans leur texte, les popistes demandaient à l'exécutif quand le rapport serait rendu public, afin que les conseillers généraux puissent « discuter avec la population en général » de cet enjeu majuscule pour la ville et ses finances. « Vu que c’est un rapport exceptionnel et extrêmement complexe, ce serait bien de pouvoir en parler avec des spécialistes de différents domaines. Et c’est pour ça qu’on a besoin d’une publicité du rapport rapidement, avant même que les commissions puissent se prononcer formellement », nous a déclaré l’interpellateur Karim Boukhris, membre de la commission financière qui se réunira une deuxième fois autour de ce dossier ce mercredi soir.