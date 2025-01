L’entrée à la piscine des Mélèzes sera un peu plus chère l’été prochain à La Chaux-de-Fonds. Le prix d’une entrée adulte passera de 7 à 8 francs et pour les enfants, le tarif sera de 4 francs alors qu’il était de 3 francs jusqu’ici. Ce sera par exemple le même prix qu’au Locle. Cette augmentation n’est pas directement liée à la récente rénovation des bassins chaux-de-fonniers.

Le Conseil communal de la Métropole horlogère a adapté les tarifs des entrées des musées et autres infrastructures sportives en fonction de l’inflation et de la hausse des prix de l’énergie. Une politique entérinée mardi soir par le Conseil général. Les prix vont augmenter d’une dizaine de pourcents en moyenne. « Les augmentations sont très faibles, en tout cas pour des prestations de ce type-là. On reste très largement compétitif. Certains de ces tarifs n’avaient plus bougé depuis 10 ou 15 ans. Souvent, l’adaptation se fait par petits bouts. Cette fois, on a décidé de tout passer en revue », nous a expliqué le conseiller communal Jean-Daniel Jeanneret.