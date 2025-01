« Happy Sunday », un projet pour dynamiser les dimanches d’hiver à La Chaux-de-Fonds

« Happy Sunday » se met en place à La Chaux-de-Fonds. En collaboration avec le Service des sports, le Service de la jeunesse lance un nouveau projet destiné à dynamiser les dimanches d’hiver. D’octobre à avril, une fois par mois, les habitants de la Métropole horlogère sont invités à participer à des activités gratuites organisées dans les salles de sport. Ce projet met l’accent sur « la convivialité et l’inclusion en proposant des espaces pour tous les âges et différents centres d’intérêt », précise un communiqué de la Ville diffusé ce mardi. Il a également pour but de « promouvoir le vivre-ensemble, la santé à travers le sport et de favoriser les liens intergénérationnels, tout en valorisant la mixité sociale », complète le communiqué.

Cette prestation est gratuite, ouverte à tous et sans inscription. Les premières dates d’ouverture des salles sont le dimanche 9 février à la salle de sport de Numa-Droz, de 11h à 17h, le dimanche 16 mars et le dimanche 13 avril à la Halle Volta, de 11h à 17h. /comm-cob