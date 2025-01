Les camps de ski, un casse-tête pour les écoles neuchâteloises

Les moniteurs, une denrée rare



Les établissements du canton peinent à recruter des moniteurs pour les camps de ski. De plus, bon nombre d’entre eux n’ont pas de formation Jeunesse et Sport, qui reste pourtant indispensable, tant sur le plan pédagogique que financier, notamment pour l’obtention des subventions J+S (Jeunesse et Sport). « C’est toujours difficile de trouver assez de moniteurs Jeunesse et Sport. L’idée, c’est d’avoir un certain quota pour obtenir les subventions, puis de compléter avec des personnes expérimentées, comme des étudiants habitués à travailler dans les sports de neige », explique François Vermeulen.

Pour recruter ces précieux collaborateurs, l’EOREN travaille avec l’Université de Neuchâtel et le Service cantonal des sports, qui a même mis en place une bourse aux moniteurs pour faciliter les recherches.