« Le monde en cause » : une innovation brésilienne pour les WC

Une innovation qui va peut-être révolutionner l’usage des toilettes a vu le jour au Brésil. Un entrepreneur a créé « piipee », un spray qui permet de neutraliser les composants de l’urine. Le produit a figuré parmi les treize gagnants du programme international « Leaders of the Future » promu cette année par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Ce spray est garanti par son créateur inoffensif pour la santé et salutaire pour l’environnement. Explications avec notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :