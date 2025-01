Le projet « JD7 » peut aller de l’avant à Neuchâtel

Une nouvelle étape de franchie pour « JD7 ». Le bâtiment circulaire imaginé au numéro 7 de la rue Jaquet-Droz à Neuchâtel a obtenu son permis de construire en décembre 2024. Ce projet devisé à 70 millions de francs est appelé à abriter le CSEM, des centres de recherches et des start-ups. Ceci afin de « créer un hub stratégique dédié à l’innovation suisse et européenne de demain », rappellent les porteurs du projet. Selon eux, le site deviendra un lieu emblématique (…) renforçant l’attractivité de Neuchâtel comme pôle international de micro et de nanotechnologie ».

Avec cette autorisation, le projet peut désormais aller de l’avant. « JD7 entrera en phase de réalisation dès le printemps 2025. Les travaux aboutiront à l’automne 2027 », promet le communiqué diffusé mercredi. /comm-gjo