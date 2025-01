À La Chaux-de-Fonds, la sécurité publique tisse des liens sociaux

Les agents de la sécurité publique n’accomplissent pas que des tâches répressives. Selon la loi cantonale, ils ont aussi pour mission de mener des actions d’information et de veiller à l’entretien du lien social.

Depuis deux ans, la sécurité publique de la Ville de La Chaux-de-Fonds a décidé de développer ce dernier axe : être plus proche de la population. En collaboration notamment avec les services de la jeunesse et de l’intégration, elle va à la rencontre des communautés étrangères, des jeunes, des populations précarisées et des acteurs commerciaux. Elle a par exemple accueilli dans ses locaux les enfants de l’école albanaise et ses agents vont ponctuellement manger dans un restaurant social.

Et l’action semble convaincre. « On a des retours positifs », se réjouit le chef de la sécurité publique de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Pour Jérémy Vögtlin, il s’agit aussi de changer l’image de la police de proximité et de « montrer qu’on apporte vraiment une plus-value à la population. »