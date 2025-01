Il n’y a pas que le chasselas qui se trouble dans le canton de Neuchâtel

Plus besoin de le présenter, le Non filtré est désormais connu bien au-delà des frontières cantonales. Ce vin typiquement neuchâtelois célèbre d’ailleurs ses 50 ans cette année et pourra être dégusté en grande pompe mercredi soir aux Anciens Abattoirs de La Chaux-de-Fonds. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que des caves produisent du vin non filtré avec d’autres cépages que le chasselas. C’est le cas de la Grillette à Cressier et du domaine Angelrath au Landeron.

Il y a un peu moins de 20 ans, Jean-Claude Angelrath, de la cave qui porte le même nom, a été le premier vigneron du canton à tenter de produire d’autres vins sans passer par l’étape de filtration. Avec de l’œil-de-perdrix et du pinot noir. Chaque année, il met en bouteille chaque année entre 200 et 300 litres de chaque cépage selon ce procédé. « L’idée était de trouver quelque chose de différent en constatant que plusieurs amis ne buvaient plus de blanc à l’apéro, une alternative avec un rouge fruité. »

Mais l’arrivée de ces trouble-fêtes sur le marché neuchâtelois ne s’est pas faite sans grincement de dents, notamment dans la profession. « Au début, cela a été très très mal perçu », relève Jean-Claude Angelrath. « Parce qu’on crée le buzz et que ce n’était pas très traditionnel. Mais avec les années, c’est passé. »