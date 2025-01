Des festivités toute l’année pour les 700 ans du Landeron

Pour chapeauter toutes ces festivités, une association de bénévoles a été créée en 2021, appelée « Le Landeron 700 ans ». « Nous sommes sept et ensuite on a lancé un appel à projets et on a eu la chance d’en avoir plus de 80 », s’exclame Jérémy Gaillard. « Chaque projet a une personne qui le porte, qui n’est pas dans notre comité. Nous, notre rôle c’est de coordonner le tout », précise le co-président de l’association.