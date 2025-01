Emil : « La retraite ? Jamais ! »

C’est une icône de l’humour helvétique. Emil fait l’objet d’un documentaire qui retrace l’ensemble de sa carrière. « Typique Emil – Lâcher prise et recommencer à zéro » revient sur la carrière de ce Lucernois qui est monté sur scène, qui a été en tournée avec le Knie, qui a dirigé théâtres et cinémas, qui a publié des livres et qui s’est même échappé à New York pour retrouver l’anonymat.

Dans son documentaire, le réalisateur suisse Phil Meyer ouvre le livre de celui qui a d’abord été buraliste postal avant de se lancer dans une école d’art. Surtout, Emil Steinberger a dû trouver le courage de dire à ses proches qu’il allait quitter un poste de fonctionnaire : couper le cordon ombilical et faire ce que l’on veut.

Si la décision n’a jamais été saluée par ses parents, elle l’a été par le public. Au point que pour échapper à la pression populaire et médiatique, Emil s’exile à New York en 1993. Il y retrouve Niccel qui deviendra son épouse ; une épopée amoureuse retracée dans le documentaire via des images d’archives inédites. Aujourd’hui, à l’âge de 92 ans, Emil est toujours en forme. Est-ce que le rire et la bonne humeur sont un secret de longévité ? « Quand je travaille à la maison, je ne rigole pas toujours. Je me concentre sur le travail. Mais j’aime bien entendre le public. C’est comme un orchestre. Je sais quand le rire vient fort. Le public est en quelque sorte un chef d’orchestre. »