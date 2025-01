Multiples causes à la surcharge des urgences

Depuis le covid, le RHNe fait face à une augmentation progressive et continue des besoins d’hospitalisation, explique Claire Charmet. « Pendant le covid, au plus haut de la crise, on était à 400 lits, contre 350 avant. Cette semaine, on était plus à 430. » Et pas question d’envoyer les patients dans d’autres hôpitaux. Ils sont dans la même situation. Le RHNe doit donc trouver des solutions en interne.