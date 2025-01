Les services d’urgences du RHNe sont surchargés

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) fait face à une surcharge « exceptionnelle » de son dispositif en lits. En cause, l’épidémie de grippe, la propagation de virus respiratoires et une hausse des cas de traumatologie. Un communiqué du Canton diffusé ce mercredi précise que, dans ce contexte de forte affluence, le service des urgences donne la priorité à l’accueil des cas graves. Dans le but de limiter les délais d’attente des sites de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, les Autorités sanitaires cantonales invitent les personnes souffrant de pathologies « non vitales » à se diriger vers d’autres solutions, telles que le médecin traitant ou la centrale téléphonique des médecins de garde. Le port du masque dans les zones de soins est obligatoire à partir du 8 janvier. /comm-cob