Laténa s'éveille

Lisser les finances

Parmi les premières préoccupations de la nouvelle commune : le budget 2025 et notamment les investissements. « Après les inventaires on compte entre 60 et 80 projets d’investissement, au total, ça se chiffre à 90 millions de francs », précise Daniel Rotsch. Ce montant est trop important pour Laténa et mettrait les finances de la nouvelle commune à mal. « On planche actuellement sur la situation financière. Il faut la lisser et l’équilibrer en répartissant ces projets d’investissement en fonction des priorités », termine le président.

Autre gros chantier en cours, la réorganisation des services communaux, notamment au niveau de l’administration. Les 130 collaborateurs avaient la garantie de retrouver une place au sein de la nouvelle commune selon la convention de fusion. « Chaque employé s’était vu garantir sa place de travail ainsi que son salaire nominal, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de réorganisation au niveau des postes de travail », précise le président de Laténa. Aucun licenciement n’a donc eu lieu.





Du changement aussi pour la population

Outre les employés, c’est aussi la population de la nouvelle commune qui voit certaines de ces habitudes changées. Le guichet de l’administration est désormais centralisé à St-Blaise et toutes les informations concernant la commune seront regroupées sur un seul site internet.